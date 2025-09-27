Más de 130 empresas abordan el «bienestar»

El foro Vertical Summit celebrado ayer en Vigo acogió a más de 130 empresas para tratar, entre otras cuestiones, el bienestar en los centros de trabajo, la productividad, la IA y las claves del éxito. Participaron representantes de Linkedin, Bizum, Leroy Merlin, el Celta de Baloncesto Femenino y Emilio Forján, fundador de Velca.