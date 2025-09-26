El Supremo admite el tercer recurso de Xunta y EDP por la anulación de un parque eólico

La repotenciación del parque eólico Corme de EDP en la localidad de Ponteceso se podría considerar el «paciente cero» de la judicialización del sector en Galicia. Aunque el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ya había tumbado algún proyecto, este fue el que inició la cascada de anulaciones y desencadenó la parálisis. La sección tercera de la Sala de lo Contencioso-administrativodejó sin efecto la autorización previa y de construcción y la aprobación definitiva de la Xunta. Tras los correspondientes recursos de la administración autonómica y la promotora, el Tribunal Supremo avaló la tramitación hecha.

El mismo parque vuelve a ser protagonista de un tercer recurso de la Xunta y EDP contra la decisión del alto tribunal gallego de invalidar la declaración de utilidad pública del proyecto para acometer las expropiaciones. Y el Supremo vuelve a admitirlo para fijar jurisprudencia y determinar si resulta de aplicación en este caso el mecanismo de la «prejudicialidad homogénea». Es decir, si el TSXG pudo anular este último trámite argumentando que las dos autorizaciones previas también fueron derogadas a pesar de que las sentencias todavía no eran firmes.