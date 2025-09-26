Nombre de una Nobel para un buque «insignia»: Armón Vigo bota el «Jocelyn Bell Burnell»

El número 15 ya está en el agua. Armón Vigo ha botado esta tarde el que se convertirá en el buque «insignia» de la investigación en Irlanda del Norte. Una unidad que, además, tendrá un nombre a la altura: Jocelyn Bell Burnell, descubridora en 1967 de los primeros púlsares (estrellas de neutrones que giran a gran velocidad) y ganadora de múltiples premios, entre ellos el Premio Nobel de Física en 1974.

El barco fue encargado por el Agri-Food and Biosciences Institute (AFBI) en abril de 2024. Tal y como adelantó FARO, tendrá casi 53 metros de eslora (52,8 metros, concretamente) y está valorado en unos 25 millones de euros según la licitación del Ministerio de Agricultura, Medio Ambiente y Asuntos Rurales de Reino Unido Cuando esté en activo reemplazará al Corystes, un buque de más de 35 años de antigüedad de una eslora similar (53,2 metros) que fueconstruido por el ya desaparecido Ferguson-Ailsa.

La ceremonia tuvo lugar a media tarde y contó con la presencia de personal técnico y de dirección de la institución de Belfast, además de los propios trabajadores de Armón y la dirección. Una vez entregada, en febrero de 2027, la unidad se dedicará al estudio del medio marino en el Atlántico Norte y aguas circundantes.

Según Armón, AFBI ha optado por el nombre de Jocelyn Bell Burnell, destacada astrofísica nacida en Belfast, para honrar su «legado y compromiso científico». Desde el astillero explicaron que se trata de un buque «supersilencioso» que tendrá propulsión diesel eléctrica con baterías de respaldo y que se convertirá en un «nuevo referente de la flota Europea de buques de investigación» y en «la nueva insignia investigadora» de AFBI.