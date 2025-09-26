Exolum prevé invertir 100 millones en Punta Langosteira
REDACCIÓN
A Coruña
La compañía logística Exolum ha iniciado los trámites de autorización para la construcción de una nueva terminal de almacenamiento de graneles líquidos en el Puerto Exterior de A Coruña, en la dársena de Punta Langosteira, que supondría una inversión de más de 100 millones de euros. La presenta como «una terminal de transición energética» y se trata de la mayor concesión en el recinto.
