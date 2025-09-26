Exolum prevé invertir 100 millones en Punta Langosteira

La compañía logística Exolum ha iniciado los trámites de autorización para la construcción de una nueva terminal de almacenamiento de graneles líquidos en el Puerto Exterior de A Coruña, en la dársena de Punta Langosteira, que supondría una inversión de más de 100 millones de euros. La presenta como «una terminal de transición energética» y se trata de la mayor concesión en el recinto.