El ahorro privado en Galicia roza los 80.000 millones y llega al 100% del PIB

El Banco de España dibuja una primera mitad del año con tres claros protagonistas: «la prolongación de la relajación de la política monetaria» del Banco Central Europeo (BCE), la «evolución favorable» de la economía española y un escenario geopolítico y macrofinanciero global «marcado por una elevada incertidumbre». Todo eso que puede parecer lejano, más propio de la agenda de los organismos internacionales y las grandes corporaciones, incide de lleno en el día a día de las familias y de las empresas, independientemente del tamaño. El cambio de marcha en el precio del dinero del equipo liderado por Christine Lagarde «se está trasladando de manera eficaz, en términos de velocidad e intensidad» a los tipos de interés de las nuevas operaciones bancarias «en la mayoría de segmentos», señala el supervisor español. «Además, el buen desempeño de la economía española, la favorable situación financiera de las entidades de crédito y los bajos niveles de endeudamiento y carga financiera de los hogares y las empresas han permitido que la mejora de las condiciones de financiación se traduzca en una recuperación del crédito bancario», detalla en su reciente informe sobre la situación financiera de las familias y las empresas en el primer semestre de 2025.

Depósitos

En el caso concreto de los hogares, el Banco de España remarca la buena marcha «a nivel agregado». «La renta de las familias ha prolongado la senda de crecimiento, aunque su poder adquisitivo real se ha mantenido estable y la tasa de ahorro se ha reducido ligeramente», indica. Eso no quiere decir que se deje de ahorrar. De hecho, los depósitos bancarios en Galicia llegaron al ecuador del ejercicio con su enésimo máximo histórico.

Alcanzaron los 84.662 millones de euros tras un alza del 2,3% en comparación con el cierre del primer semestre de 2024. Sumaron 1.924 millones en doce meses, según los datos publicados ayer por el Banco de España. El ahorro de las administraciones medró en 762 millones, hasta superar los 5.100 millones; y el sector privado guarda en las entidades financieras 79.499 millones de euros, el equivalente casi a la totalidad del Producto Interior Bruto (PIB) regional. Hogares y empresas elevaron sus depósitos en 1.162 millones el último año y acumulan una subida por encima de los 16.000 millones de euros desde el estallido de la pandemia, cuando la imposibilidad de gasto en restauración y ocio y la prudencia en el consumo por la incógnitas de lo que podía pasar provocaron un incremento extraordinario de la hucha de las familias.

Entre las que pueden hacerlo. En los análisis que ha ido sacando sobre el comportamiento del ahorro desde la crisis del COVID-19, el propio organismo remarca que la expansión «no se distribuyó de forma homogénea». Las restricciones «afectaron más a los patrones de consumo de los hogares de mayor renta, en cuya cesta pesa más el consumo en hostelería y ocio». Pero fueron los que menos se resintieron por la caída de las rentas y, por tanto, «una proporción muy elevada de la bolsa de ahorro extraordinaria acumulada durante la pandemia se concentró» en las familias con mayores ingresos.

Financiación

A diferencia del ahorro, la financiación no corrió a la misma velocidad en todo este tiempo. Ahora se vislumbra la recuperación. El crédito en vigor en Galicia se sitúa en 49.680 millones de euros, repartidos entre los 7.417 millones en el sector público (458 millones más que en junio de 2024); y los 42.262 millones de hogares y empresas, el mayor saldo desde mediados de 2014 por el empuje de las hipotecas y la inversión de las compañías. Solo en el último año, los préstamos al sector privado crecieron en 1.100 millones.