Ecoener pisa el acelerador con 2.000 MW en estudio y filiales en casi una veintena de países

Ecoener habla claramente del arranque de una nueva etapa en su negocio. «Con una mayor capacidad instalada, una diversificación internacional más sólida y, en consecuencia, un impulso significativo a los resultados y a la rentabilidad futura», describe su presidente, Luis de Valdivia, con el balance de un primer semestre en el que el grupo energético gallego empieza a coger velocidad de crucero. Con la conexión en los dos últimos meses de 229 megavatios (MW), el músculo operativo alcanza los 656 MW. Es «el mayor aumento de su historia», prácticamente el doble de tamaño que hace un año tras una inversión en lo que va de 2025 de 79 millones de euros.

La facturación creció el 2,5%, hasta los 42,1 millones de euros. España se mantiene a la cabeza con cerca de 16 millones de la cifra de negocios neta, aunque los mayores saltos se dan en Guatemala (28%, hasta los 11,3 millones) y en República Dominicana (11,2 millones, un 43% más). Seis de cada diez euros de los ingresos procedieron del mercado exterior. Por tecnologías, destaca ya la fotovoltaica (16,2 millones), seguida de la eólica (8,4 millones) y la hidráulica (7,5 millones). La producción eléctrica alcanzó 506 gigavatios hora (GWh) tras un alza del 8%.

Beneficios

El resultado de explotación (9,1 millones) disminuyó un 15% «debido principalmente», según indica Ecoener en el informe de gestión semestral, al aumento en los gastos de servicios exteriores, de personal —pasó de 178 a 254 trabajadores— y de amortización de inmovilizado, por la entrada en operación de los activos «y la etapa de crecimiento en la que está inmersa el grupo». El beneficio aguantó en 4,3 millones.

Al cierre de junio, la compañía tenía 427 MW en operación y 388 en construcción, parte de ellos ya finalizados y encendidos a estas alturas. El pipeline que expandirá el negocio futuro supera los 2.000 MW: 456 MW encarrilados, 611 en desarrollo avanzado y 1.021 MW en fase inicial. Destacan los 40 MW en los que se trabaja en Colombia, 160 MW en Guatemala, 226 en República Dominicana y cerca de 1.700 en «otras localizaciones». Ecoener dispone de casi una veintena de filiales repartidas por el mundo. Entre enero y junio ha constituido nuevas sociedades en México, Guatemala, Italia, Rumanía y Grecia, que se suman a las ya existentes en otros destinos como Canadá, Polonia o Indonesia.

La abultada cartera de proyectos refleja «la fortaleza del plan de negocio», señala la compañía, y de su capacidad para crecer «y generar ingresos operativos y flujos de caja adicionales a corto y medio plazo». Ecoener está cada vez más cerca de alcanzar la meta de los 1.000 MW operativos este año.