La planta viguesa de BorgWarner recibe una ayuda de 1 millón de euros del Perte VEC de baterías

La planta viguesa del proveedor de automoción BorgWarner y Resonac Graphite Spain, con base en A Coruña, han sido seleccionadas por el Ministerio de Industria y Turismo para recibir ayudas por 1,01 y 2,7 millones de euros, respectivamente, en el marco de la cuarta convocatoria del Perte VEC (Vehículo Eléctrico y Conectado). Se trata de la línea centrada en baterías, que se ha resuelto parcialmente con un total 27,3 millones de euros en subvenciones provisionales.

Las firmas son las únicas gallegas beneficiadas en esta tanda de adjudicaciones. BorgWarner ya había recibido un apoyo de 23,2 millones en la línea B de la segunda convocatoria del Perte VEC (Vehículo Eléctrico y Conectado), vinculadas a la cadena de valor industrial del vehículo eléctrico. En aquella ocasión, 14,11 millones correspondían a préstamos.

En lo que respecta a las subvenciones vinculadas a la fabricación de baterías y sus componentes, esta es la segunda vez que BorgWarner resulta beneficiada. La factoría olívica ya se pudo adjudicar 1,5 millones en la línea A de aquella segunda convocatoria.

En el caso de Resonac, la ayuda se une a los 2,5 millones de euros recibidos en el Perte de Descarbonización, destinados para la sustitución de 14 quemadores y el sistema de alimentación en los hornos de cocción.

Resonac, antes conocida como Showa Denko, fue la que adquirió los terrenos y la fábrica de la antigua Alu Ibérica en A Coruña con la idea de producir grafito para ánodos de baterías de coches eléctricos.

Listado

El ministro del área, Jordi Hereu, ha anunciado las asignaciones durante su intervención en la quinta edición del Foro Avanza–Empresa Familiar de la Región de Murcia. Además de Resonac y BorgWarner también resultaron agraciadas Cummins New Power (Castilla La Mancha), con 10,8 millones; Basquevolt (País Vasco), que obtiene 6,1 millones, y Micro Electrochemical Technologies (Castilla-La Mancha), con 4,8 millones.

«Las empresas familiares sois un activo estratégico para España y para Europa. Vuestra capacidad para combinar valores sólidos con una visión empresarial a largo plazo os permite contribuir de manera decisiva al bienestar económico y social de este país», apuntó el ministro.

Este Perte VEC IV está dotado con 1.250 millones de euros y está íntegramente gestionado por Sepides. La entidad contribuirá así a aumentar la cifra de inversión total alcanzada por las tres convocatorias anteriores del Perte VEC baterías, que ha superado los 900 millones de euros.