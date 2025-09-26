La barcaza de lujo «The Tigre Rose» dice adiós a Vigo 20 meses después

Llegó sin hacer ruido y se fue de la misma manera. La barcaza de lujo The Tigre Rose dijo ayer adiós a Vigo 20 meses después de llegar a la ciudad. Lo hizo a bordo del mercante holandés FWN Sky, donde este pequeño barco (29 metros de eslora) fue cargado ayer por la tarde tras haber sido reformado a cargo de Construcciones Navales Paulino Freire (Freire Shipyard).

La embarcación llegó procedente de Holanda, donde se alquilaba para realizar cruceros y pernoctar en los canales. Tras un cambio de dueños amarró en Vigo el 23 de enero de 2024. Según pudo saber FARO, el objetivo era una reforma, principalmente en el interior. De hecho, la barcarza se cargó en los muelles del Arenal con la misma pintura exterior y nombre en el mercante, cuyo destino (al menos en primera instancia) es la ciudad británica de Southampton.

El The Tigre Rose, a punto de ser embarcado en el mercante / FdV

El The Tigre Rose fue construido en 1993 en la ciudad británica de Lymington (al oeste de Portsmouth) y de su diseño se encargó Jon Bannenberg, creador de Bannenberg & Rowell Design, la oficina que precisamente perfiló el Renaissance, el megayate más grande facturado en España y cuya obra llevó a cabo el astillero de los hermanos Freire.

La empresa holandesa que operaba la barcaza hasta que llegó a Vigo lo charteaba por 9.000 euros para el fin de semana o incluso por 18.000 para seis noches, según las tarifas que mostraba entonces en su página web. También manejaba la opción de alquilarlo por 900 euros la hora para disfrutar de los atardeceres. Ahora solo está por ver cuál será su nueva vida.