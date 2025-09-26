Los aranceles de EE UU para la automoción europea bajan al 15% desde el 1 de agosto
«Paso realmente positivo», celebra ACEA | Hasta julio, Galicia envió al país 4,1 millones de euros al mes de media en bienes de este sector
La guerra comercial abierta por Donald Trump desde su sillón en la Casa Blanca tiene un nuevo episodio. En este caso, uno que genera alivio al otro lado del Atlántico. El Departamento de Comercio y la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos confirmó una rebaja en los aranceles aplicados a los coches y los componentes de automoción europeos, que pasarán de estar en el 27,5% al 15%. Este avance, que además tendrá efecto retroactivo desde el 1 de agosto, supone consolidar los términos del acuerdo comercial marco que ambas partes alcanzaron hace casi dos meses. Solo en el caso de Galicia, las exportaciones del sector al gigante norteamericano alcanzaron hasta julio los 28,7 millones de euros, si bien en todo el curso anterior la cifra se elevó por encima de los 52 millones de euros.
Las idas y venidas de Trump a nivel comercial llevaron a un enfrentamiento con la UE que se saldó en primavera con la imposición de una tarifa del 27,5% para la industria del automóvil, vital en suelo comunitario y en países como España. Las conversaciones llevaron al acuerdo alcanzado a finales de julio entre Trump y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y tras los compromisos ejecutados por Bruselas en agosto en relación a los aranceles a los productos estadounidenses, la Casa Blanca movió ficha.
Las autoridades estadounidenses publicaron el miércoles el documento en el que se detallan las reducciones para los aranceles sobre una serie de productos, entre ellos algunos vinculados a la aeronáutica o farmacéuticos. «Valoro que la implementación de nuestros compromisos conjuntos vaya por buen camino», celebró Maroš Šefčovič en la red social X en un post con una foto con Jamieson Greer, representante comercial de EE UU, en el que anunciaba la reducción.
Para la patronal de fabricantes comunitaria, ACEA, el anuncio supone «un paso realmente positivo hacia la reducción de las tensiones comerciales». «El comercio entre la UE y EE UU es vital para todo el sector del automóvil y la certidumbre es crucial para la planificación y la inversión a largo plazo de nuestra industria», avisó la asociación, que espera que en las negociaciones posteriores se concreten «más detalles importantes».
Con la reducción, las autoridades federales norteamericanas deberán devolver el dinero cobrado en estos casi dos meses. Según los datos de la Secretaría de Estado de Comercio, Galicia exportó bienes por valor de una media de 4,1 millones de euros por mes a EE UU, algo inferior al ritmo alcanzado durante el pasado año (4,3 millones mensuales).
Peugeot presentará la línea de diseño sobre la que se basará el futuro 2008
Peugeot está ya preparando la presentación de su próximo concept car, es decir, la nueva línea de diseño sobre la que se basarán los próximos modelos lanzados por la marca del león. Bajo el nombre de Polygon, servirá para ver por dónde irán los tiros con las próximas generaciones, empezando por el Peugeot 208 que produce Stellantis Figueruelas y siguiendo por el 2008 que se ensambla en Vigo.
El CEO de la marca, Alain Favey, realizó ayer un encuentro con medios nacionales e internacionales en el que explicó que el objetivo de Peugeot es que el 20% de sus ventas a finales de año sean de vehículos eléctricos. «Seguimos avanzando con un nivel de venta de BEV que alcanza aproximadamente el 15% de nuestra mezcla y vemos esto crecer paso a paso hacia el 20% a finales de este año o comienzos del próximo año», comentó Favey, que también recordó que «el mercado de eléctricos en Europa se concentra en cuatro o cinco mercados», habiendo países como Italia o España donde «es más bajo».
«Nuestros planes continuarán con una oferta de motores eléctricos, combustión o motores híbridos, incluso más allá de 2030», sentenció Favey, según recoge Europa Press.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un nuevo radar en un punto crítico de la VG-20 aumenta el cerco sobre los conductores en Vigo
- Este es el programa de la 62 Festa do Marisco de O Grove
- Davila 23/09/2025
- Despedida de una tienda en Vigo por insultar a compañeras y mandar a clientes a la competencia
- Detenidos y registros en Arousa en relación con el alijo de cocaína de A Pobra
- El IEO capta 35 ballenas en las Rías Baixas a vista de dron y registra el doble de estos ejemplares en sus aguas
- Registros en Cambados en una nueva operación contra la droga en O Salnés
- La Sareb proyecta una urbanización con 92 viviendas nuevas en Baiona