Aena cierra la puerta a compartir la gestión de los aeropuertos regionales

Maurici Lucena, presidente y consejero delegado de Aena, ha explicado que el actual marco normativo español impide que los gobiernos autonómicos entren en la gestión de los aeropuertos regionales españoles. Lo hacía después de que TCI, segundo accionista del gestor aeroportuario, advirtiera de que si la presión de diferentes gobiernos autonómicos prospera sus inversiones estarán en riesgo.

En el marco de las Jornadas Empresariales de S'Agaró en un diálogo con Martí Saballs, director de Información Económica de Prensa Ibérica, Lucena ha querido lanzar un "mensaje de tranquilidad a los accionistas, trabajadores y clientes de la compañía", asegurando que no habría cambios en el modelo actual.

En el mismo acto, el presidente de Aena se ha mostrado optimista sobre el futuro del aeropuerto de Girona. Según su opinión, aparte del crecimiento orgánico que tiene el aeródromo de Vilobí d'Onyar, hasta que no se complete la ampliación del aeropuerto del Prat, parte del crecimiento previsto en Barcelona se desplazará a Girona, que "crecerá mucho".

Respecto al aeropuerto del Prat, Lucena celebró que el actual gobierno de la Generalitat de Cataluña haya desencallado su ampliación. "Si todo va bien, estará acabada el año 2033", lamentando que "se han perdido cuatro o cinco años, porque la primera propuesta de Aena es de 2019".

El presidente de Aena considera que con la ampliación, Barcelona podrá recibir muchos más vuelos de largo radio, que se complementarán con la oferta actual, dándose las condiciones "necesarias, pero no suficientes", para que se desarrolle un hub en Barcelona. Esto, explicó, dependerá de lo que dicte el mercado.

En el marco del conflicto con Ryanair por las tasas aeroportuarias, Lucena ha criticado a la aerolínea irlandesa por su "lamentable política de comunicación repleta de mentiras y medias verdades". "Es una empresa excelente a nivel operativo, pero sorprende por la gran cantidad de tonterías que dice habitualmente".

El presidente de Aena cerró su intervención explicando la preocupación de Aena y otros gestores aeroportuarios por la ciberseguridad, en la que invierten cada vez más

