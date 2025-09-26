El 30% de los pisos en venta en Galicia están en ruinas o urgen una reforma
Tejados que se desploman, habitaciones con grietas, salones con humedades y moho en las paredes, cocinas con los muebles carcomidos, baños inservibles por la corrosión... Este es el estado de miles de viviendas en Galicia que se anuncian como «gran oportunidad de inversión» o «necesita rehabilitación integral». De los casi 23.400 pisos y casas actualmente a la venta en la comunidad, más de 7.300 requieren una reforma profunda: desde renovar cocinas y baños hasta cambiar suelos, levantar tabiques o incluso reconstruir toda la estructura interior. Estos inmuebles que necesitan un gasto extra una vez adquiridos, en muchos casos la reforma cuesta tanto como el desembolso hecho para la compra, representa cerca de un tercio del parque inmobiliario en busca de nuevo propietario en Galicia, según el análisis de los datos del portal Idealista.
Los datos reflejan la antigüedad del parque residencial gallego, en contraste con las viviendas de obra nueva, que apenas suman 630 unidades —un escaso 3% del total disponible—. Por otro lado, las propiedades en buen estado ascienden a casi 15.500. En Vigo, cerca de 400 (22,7%) de los más de 1.700 inmuebles en venta necesitan una transformación, más de 1.200 están en buen estado (72%) y otros 92 son de obra nueva.
Pese a todo ello, las ventas siguen al alza. El pasado julio, estas transacciones en Galicia repuntaron un 17,1%, con 2.187 operaciones, según datos publicado ayer por el INE. La mayoría fueron de segunda mano (1.505) y del mercado libre (2.138), frente a las nuevas (682) y protegidas (49).
