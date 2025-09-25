Wizz Air contradice a Ryanair: «Las tarifas de Aena son competitivas»

Wizz Air quiere seguir creciendo en España. La low cost húngara contrapone el discurso de su homóloga Ryanair, que ha anunciado un recorte de vuelos por la subida de las tarifas aeroportuarias de Aena, y afirma que «las tarifas de España son competitivas respecto a otras bases europeas». «Las tasas siempre pueden ser más bajas en cualquier país, pero si incrementamos nuestra oferta en España significa que para nosotros están bien», afirmó el director de comunicación de la compañía, Andras Rado, en un encuentro con medios de comunicación.

La aerolínea prevé, de hecho, «aprovechar» el plantón de Ryanair en algunos aeropuertos para «aumentar frecuencias y añadir nuevas rutas» dentro de su plan de crecimiento en España. De momento, opera en 16 aeropuertos españoles y ofrece más de 120 rutas a 15 países. La próxima temporada de invierno (que comienza a finales de octubre y termina a finales de marzo), Wizz Air ha programado 17 rutas nuevas: Desde Belgrado, Skopie (Macedonia del Norte) y Gdansk (Polonia) a Madrid; desde Bratislava, Varsovia y Lárnaca (Chipre) a Barcelona; desde Tirana y Bratislava a Málaga, y desde Iași (Rumanía) y Venecia a Valencia.

Anticipa nuevas rutas también para el próximo verano desde Valencia, Bilbao, Barcelona y Madrid a Londres Luton y desde Skopje (Macedonia del Norte) y Gdansk (Polonia) a Madrid. Desde su llegada a este país, en el año 2004, acumula 45 millones de pasajeros.