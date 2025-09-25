Iberdrola planea inversiones de 58.000 millones en 4 años

Iberdrola acelera al máximo sus planes de crecimiento y eleva los objetivos financieros y operativos hasta niveles récord con un nuevo plan estratégico para los próximos cuatro años. También va más allá con la visión anticipada de las líneas maestras del negocio de la compañía hasta principios de la próxima década. La hoja de ruta que había diseñado la energética para los próximos años había vuelto a quedársele pequeña y, tras pulverizar las metas marcadas, se lanza a actualizar al alza todas sus previsiones.

Iberdrola promete a sus accionistas más beneficios, más dividendos y más inversión y aspira ahora a elevar todos los parámetros hasta máximos históricos, según ha desvelado el grupo en su Capital Markets Day, un encuentro con analistas de todo el mundo celebrado ayer en Londres. Un plan que busca transformar la compañía para volcarse en el negocio regulado de las redes eléctricas y que centra la expansión futura sobre todo en el Reino Unido y EEUU.

La compañía comandada por Ignacio Sánchez Galán ha diseñado un megaplán de inversiones de 58.000 millones en tres años, un 30% más que en la anterior versión de su plan estratégico. La compañía acometerá una inversión propia de 50.000 millones y espera que los socios globales en las alianzas que la eléctrica está sellando aporten 8.000 millones en el próximo trienio.

Los planes del grupo pasan por centrar dos tercios de ese esfuerzo inversor en Reino Unido y Estados Unidos, muy por delante de otros mercados clave para la eléctrica como España y Brasil. «Nos estamos convirtiendo en una compañía anglosajona», sentenció el presidente del grupo, Ignacio Sánchez Galán. «Crecimiento anglosajón. Ese es nuestro plan», dijo.

Iberdrola ejecutará inversiones de 20.000 millones en Reino Unido hasta 2028 y de 16.000 en Estados Unidos, especialmente para seguir creciendo en el negocio regulado de las redes eléctricas en ambos países, que la compañía identifica como los que tienen los «marcos regulatorios estables, predecibles y atractivos». El grupo destinará 9.000 millones a España y Portugal, 7.000 millones a Brasil y los 5.000 millones restantes se repartirán entre otros países de la UE y Australia.

A la espera de la CNMC

«Iberdrola es la empresa del Ibex que más invierte en España y la empresa industrial que más impuestos paga», subrayó Galán. La compañía está a la espera de conocer de manera definitiva la retribución reglada que recibirá por su negocio de redes en el mercado español, que debe determinar la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). «Si las condiciones no son buenas, nos iremos a otros países. Tenemos otras alternativas. Podemos hacer inversiones en otros países con rentabilidades más atractivas», señaló.

El eje de crecimiento pasa por las redes eléctricas, en las que concentrará el 65% de su plan de inversiones, con 37.000 millones en tres años (25.000 millones estarán destinados a las redes de distribución y 12.000 millones a la red de transporte). El objetivo de Iberdrola es llegar a 2028 con una base de activos regulados valorada en 70.000 millones.

Con esta estrategia con las redes como motor de crecimiento, la eléctrica prevé alcanzar un récord de rentabilidad, con un objetivo de beneficio neto ajustado de 7.600 millones de euros en 2028, lo que supone 2.000 millones de euros más que la cifra récord de 5.530 millones alcanzada en 2024. La hoja de ruta del grupo contempla alcanzar un beneficio operativo bruto (ebitda) de 18.000 millones de euros en 2028, 3.000 millones más que el año pasado. Además, el objetivo de la compañía es que el 75% del ebitda no dependa de los precios energéticos para 2028, volcándose en negocios regulados.

Sánchez Galán anticipa que tiene previsto crear 15.000 puestos de trabajo a nivel mundial en los próximos cuatro años y calcula que contribuirá con más de 40.000 millones de euros a las arcas públicas en los países en los que está presente hasta 2028.