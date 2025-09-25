SECTOR INMOBILIARIO
La venta de viviendas sube un 18% hasta julio y apunta a un año récord con más de 700.000 operaciones
En julio se cerraron casi 65.000 compraventas, cifra récord no vista desde 2007
La compraventa de viviendas se disparó en julio un 13,7% respecto al mismo mes de 2024, hasta un total de 64.730 operaciones, la mayor cifra en el séptimo mes del año desde el inicio de la serie, en 2007, según los datos hechos públicos este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En lo que va de año se han cerrado más de 422.000 operaciones, un 18,4% más que entre enero y julio del pasado año, cifras que invitan a pronosticar que 2025 será un año récord, ya que previsiblemente se superarán las 700.000 casas vendidas.
Con el avance del séptimo mes del año de 2025, inferior en cuatro puntos al registrado en junio, la compraventa de viviendas encadena 13 meses consecutivos de alzas interanuales. El aumento interanual de la compraventa de viviendas en julio fue consecuencia tanto del repunte de las operaciones sobre pisos nuevos, que avanzaron un 22,3% interanual, hasta las 13.640 operaciones, como de las realizadas sobre viviendas usadas, que crecieron un 11,6%, hasta las 51.090 operaciones.
