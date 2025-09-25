En busca de los mejores «snacks» saludables con bagazo de cerveza

Corporación Hijos de Rivera y Blendhub, la empresa murciana experta en compuestos alimenticios, acaban de cerrar la edición de 2025 de ImpactTaste, el programa de innovación abierta impulsado por ambas compañías para «acelerar ideas piloto de nuevas vías de valorización del bagazo y fomentar el talento joven». La iniciativa se orientó a la búsqueda de snacks saludables, «segmento con gran potencial de innovación y demanda en el mercado actual de la alimentación».

Los cinco equipos finalistas de la Universidade de Santiago de Compostela, la Complutense de Madrid, Politècnica de València y Universitat de València acudieron al museo MEGA de Estrella Galicia para presentar ante un jurado de expertos sus prototipos de snacks elaborados con bagazo, «el principal subproducto de la industria cervecera, rico en fibra y proteína, principalmente». «Creemos en un modelo de innovación que se construye en comunidad, y estamos dando pasos reales para que el talento joven no solo participe, sino que lidere el cambio hacia una alimentación con propósito y un impacto positivo real», valoró Ignacio Rivera, presidente de Hijos de Rivera.