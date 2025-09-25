BBVA prevé en Galicia la mayor alza del PIB per cápita entre 2019 y 2026

Galicia se perfila como la comunidad autónoma «con mayor crecimiento del PIB per cápita en España durante el período 2019-2026». Esta es una de las principales conclusiones del informe Situación Galicia 2025 de BBVA Research presentado ayer por Miguel Cardoso, economista jefe de la entidad, y Guadalupe Hernández, directora de la Territorial Noroeste de BBVA. Estiman que la economía gallega podría crecer un 2,3% en 2025, muy por encima de la media de la eurozona (0,9%) y también superior al promedio anual registrado entre 1996 y 2019. Para 2026, BBVA Research prevé una moderación del crecimiento hasta el 1,8%, debido al débil desempeño del sector industrial, la lenta recuperación de Europa y la elevada incertidumbre en política económica y comercial.

En términos de PIB per cápita, Galicia liderará el avance dentro de España, con incrementos estimados del 2,0% en 2025 y 1,5% en 2026, frente al 1,2% y 0,4% previstos para el conjunto del país. De cumplirse estas previsiones, señala el trabajo, a finales de 2026 el PIB per cápita gallego podría situarse 10,5 puntos por encima de los niveles de 2019, frente a 4,5 puntos de media en España.

El crecimiento económico estará apoyado principalmente por la demanda interna, destacando el consumo de los hogares y el turismo extranjero. Aunque el gasto con tarjetas nacionales sigue aumentando, lo hace a un ritmo «más moderado» (+7,7% en 2025 frente al +13,1% de 2024), con un crecimiento destacado en grandes superficies, belleza, ocio y restauración. El consumo público sigue siendo un factor relevante, con la Xunta aumentando su peso sobre el PIB autonómico hasta el 12,1% en 2024, impulsado sobre todo por las remuneraciones del personal sanitario y educativo y por los gastos de los incendios del verano.

El mercado laboral muestra un comportamiento positivo, aunque heterogéneo por territorio y sector. La afiliación se mantiene favorable, «especialmente en A Coruña y Santiago», apuntó Cardoso, mientras que la agricultura y la industria presentan un desempeño más débil. Se estima que la tasa de paro podría descender hasta el 8,6% en 2026 y que se crearán unos 30.000 nuevos empleos en el bienio.