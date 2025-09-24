Toysal suma socio estratégico y dispara la inversión en O Porriño a 20 millones

El Grupo Toysal (Toca Salgado) ha dado un paso significativo en su proyecto del polígono de As Gándaras, O Porriño. La empresa especializada en la gestión integral de residuos, especialmente de aquellos provenientes de la industria, no solo ha iniciado la actividad en las instalaciones ubicadas en la parcela de 55.000 metros cuadrados adquiridas antes de la pandemia de COVID, en 2019, sino que además ha llevado a cabo una serie de modificaciones en el proyecto original que dan otra entidad a la ya de por sí imponente infraestructura. La principal es que la inversión se ha disparado de los 12 millones de euros comunicados en 2021 hasta los 20 millones que confirma ahora la directora general de Toysal, Nuria Toca. Un importante aumento que viene de la mano de una ampliación de la capacidad para el tratamiento de residuos, pasando de unas 28.000 toneladas al año a las 100.000, y de la incorporación de un socio estratégico: la británica CycleØ.

La idea inicial de Toysal era levantar una planta de biogás y de producción de fertilizantes a partir del procesado de los residuos. Así figuraba en el documento para la tramitación ambiental ante la Xunta que avanzó este medio en 2019, apuntando al tratamiento de lodos de depuradoras y de la industria agroalimentaria, residuos de mataderos y salas de despiece y restos procedentes de supermercado. Un proyecto al que se le sumó más tarde una planta de residuos para atender a las empresas del área y del norte de Portugal.

Recreación del interior de las instalaciones de Toysal en O Porriño / Cedida

Como explica Toca, aunque la licencia era para esas 28.000 toneladas se apostó por disponer de capacidad para 100.000. Un incremento que hizo que Toysal no pudiese acometer la inversión en solitario, lo que motivó la entrada de la compañía CycleØ, que se explica por la participación en el proyecto de su filial española FNX. De hecho, la firma británica, que se define como «líder europeo en desarrollo, inversión y explotación de plantas de biometano», comunicó el arranque de operaciones de la planta porriñesa, que gracias al procesamiento de residuos orgánicos producirá 6,6 millones de metros cúbicos nominales al año (45 GWh) de biometano a plena capacidad, «evitando aproximadamente 6.000 toneladas de emisiones de C02 al año». Como explica Toca, el biometano se inyectará directamente en la red de distribución de gas.

En lo que respecta a CycleØ, con esta ya son tres las plantas de biometano que explota en España, aunque aspira a desarrollar, invertir y explotar en hasta 30 plantas de biogás en el mercado ibérico. «Trabajar con un socio como CycleØ, con su conocimiento y experiencia en el campo del biometano, garantiza el éxito del proyecto. Además, comparte los mismos valores y vocación en la innovación y desarrollo propios de Toysal, pilares que sostienen nuestro compromiso con la sostenibilidad», indicó Víctor Toca Achurra, presidente de Toysal.

Víctor Toca e Íñigo Güemes, de FNX / FNX

Know-how

Además de ayudar en este proyecto, la alianza con CycleØ servirá para aumentar el know-how de Grupo Toysal. Algo importante en un momento en el que están expandiendo sus operaciones en la provincia pontevedresa. La compañía invertirá 20 millones de euros en la construcción de una planta de biogás que ocupará toda la manzana 3 en el polígono de Baión, en Vilanova de Arousa.

Solo en el caso de la planta de O Porriño, Toysal confía en lograr un aumento de su facturación de entre 6 y 10 millones de euros gracias a las operaciones con gas y residuos, aunque «va a depender de la calidad del gas», como recuerda la directora general.