Stellantis Vigo esquiva (al menos por ahora) la oleada de paros de la compañía en Europa

La dirección de Stellantis Vigo trasladó a la plantilla en los últimos días la programación de la producción del próximo mes. Aunque sin días extra para recuperar o aumentar producción en los dos sistemas, la situación es de normalidad en Balaídos. Al menos, por el momento. Y es que la compañía ha impulsado una oleada de paros de varios días en diversas factorías europeas, entre ellas las de Madrid y Zaragoza.

Según recogieron diversos medios de Francia e Italia, por ejemplo, el grupo que dirige Antonio Filosa va a paralizar la producción durante varios días en la instalación gala de Poissy o en la italiana de Pomigliano d'Arco. El motivo es evitar un aumento del stock de vehículos, es decir, evitar producir más de lo que se está vendiendo en un mercado al ralentí.

Pero esas dos instalaciones no serán las únicas. La de Eisenach en Alemania o la de Tychy en Polonia también se verán afectadas. Según Stellantis, la empresa «está adaptando el ritmo de producción en algunas de sus plantas en Europa con cierres temporales». Segú trasladó la compañía a Efe, se busca que los coches acumulados se gestionen «de la manera más eficiente posible antes de que finalice el año» en medio de un mercado «difícil».

Solo en el caso de Poissy, a las afueras de París, el parón se prolongará durante tres semanas, del 13 de octubre al 3 de noviembre, y según Les Echos la suspensión en Eisenach será de cinco días y en Tychy de nueve.

En lo que respecta a España, Vigo se libra de la quema, pero no así las fábricas de Figueruelas y Villaverde. En Zaragoza se espera que el paro sea de siete días, mientras que en Madrid será de 14, la más afectada después de Pomigliano (15 jornadas).

Ayer mismo Stellantis trasladó que se mantiene en segunda posición en el mercado automovilístico europeo tras los datos de agosto. En los primeros ocho meses del año superó las 1.650.000 matriculaciones dentro de Europa (Unión Europea + Islandia, Liechtenstein y Noruega), con una cuota de mercado del 16,7%.

En Balaídos, atentos

En Vigo están atentos a esta situación del grupo que afecta a buena parte de las platnas europeas. El renacer comercial del Peugeot 2008, protagonista en el Sistema 1, y el buen desempeño de las furgonetas superventas K9, en el Sistema 2, hacen que Balaídos no se vea afectada por estos problemas de stock.

Eso sí, la situación de Stellantis en el continente a causa del mercado no es la única que preocupa en la fábrica olívica. La huelga prevista en el proveedor Frenos y Conjuntos, de Valladolid, a partir del próximo lunes amenaza con frenar a varias factorías de coches de la península, y entre ellas Stellantis Vigo, a la que suministra discos de freno.