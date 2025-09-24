Stellantis se afianza en la UE tras lograr 1,65 millones de matriculaciones hasta agosto
Agencias
Stellantis se mantiene en segunda posición en el mercado automovilístico europeo, cerrando los primeros ocho meses del año con más de 1.650.000 matriculaciones dentro de Europa (Unión Europea + Islandia, Liechtenstein y Noruega), con una cuota de mercado del 16,7%.
Agosto marcó un salto significativo en el segmento de los turismos híbridos, con un aumento de 4,9 puntos porcentuales en comparación con el mismo mes del año pasado. Tras los ocho primeros meses de 2025, Stellantis lidera el segmento con una cuota del 15,6%. En el segmento HEV (vehículos eléctricos híbridos), Stellantis es líder con más del 18%. Stellantis Pro One, división de vehículos comerciales, la cuota sigue siendo del 29,5%, a pesar de una fuerte caída del 10% en el mercado global de LCV.
Por otro lado, Stellantis es el grupo con más ventas dentro del mercado eléctrico español tanto en turismos como en furgonetas.
- El huracán Gabrielle apunta a Galicia, a donde llegaría convertido en borrasca
- Despedida de una tienda de Inditex en Vigo por insultar a compañeras y mandar a clientes a la competencia
- El aeropuerto de Vigo se convierte en el tercero de España en implantar un punto violeta
- A bordo de la «esclavitud moderna»
- Evacuados por el techo seis menores y la conductora de un autobús escolar que volcó en Ponteareas
- Okupas destrozan el piso a una señora de 91 años en Lavadores
- Cinco generaciones de una familia residen juntas en una casa de Baiona
- «Profe» de Primaria, de la UVigo... y ahora también en la UNED