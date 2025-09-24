La OCDE también eleva su previsión de crecimiento para España hasta el 2,6% en 2025

La organización de países desarrollados OCDE elevó ayer en dos décimas su previsión de crecimiento de la economía española, hasta situarla en el 2,6%, en línea con la reciente proyección del Banco de España y una décima por debajo de la del Gobierno (2,7%). La OCDE publicó su proyecciones macroeconómicas para el conjunto de las economías del mundo —y, en particular, para las del G-20—, y de ellas se desprende que España volverá a liderar en 2025 el crecimiento entre las economías avanzadas a pesar del contexto de incertidumbre geopolítica y comercial, tal como ha valorado el Ministerio de Economía. Para 2026, el organismo que dirige Mathias Cormann ha elevado en una décima su previsión de crecimiento de la economía española, hasta el 2%.

Para la economía mundial, la OCDE prevé ahora un crecimiento del 3,2%, tres décimas por encima de su última estimación de junio. Para la zona euro, se ha elevado la previsión en dos décimas, hasta el 1,2% (menos de la mitad del 2,6% proyectado para España). De un modo u otro, las previsiones de la OCDE confirman la desaceleración de la economía española (desde el 3,2% de 2024, recientemente corregido al alza por el INE, hasta el 3,5%).

El organismo internacional mantiene en el 0,6% su previsión de crecimiento tanto para Francia como para Italia. Sin embargo, recorta en una décima, hasta el 0,3%, la de Alemania para 2025, antes de estimar un repunte del 1,1% para 2026, cuando está previsto que ya crezca por encima de Francia (0,9%) y de Italia (0,6%).

La OCDE también ha elevado en dos décimas la previsión para EE UU en 2025 (hasta el 1,8%), al tiempo que mantiene en el 1,5% la de 2026. Para el Reino Unido, se ha elevado en una décima la previsión de 2025 (hasta el 1,4%) y se mantiene en el 1% la de 2026.

Dentro del grupo de economías del G-20 (al que España pertenece en calidad de invitado permanente), el informe de la OCDE sitúa a España entre los países donde más se ha reducido la tasa de paro desde diciembre de 2024, pero también donde se ha reducido el promedio de horas por empleado a lo largo del primer semestre de 2025. Además, incluye a España entre los países en los que a lo largo de 2025 se ha moderado el crecimiento salarial real, por efecto de la inflación.

Las nuevas proyecciones de la OCDE encajan en la reciente ola de revisiones al alza del crecimiento de la economía mundial, en general, (y española, en particular) que empezó a abrirse paso en julio, cuando los acuerdos arancelarios de EEUU con la UE, Japón o Reino Unido contribuyeron a desinflamar parte de la enorme incertidumbre por el temor a una guerra comercial global. Ya en julio, el Fondo Monetario Internacional (FMI) revisó al alza su previsión de crecimiento global para el conjunto de 2025, hasta el 3% (dos décimas por encima de su estimación de abril).

«El crecimiento mundial fue más resiliente de lo previsto en el primer semestre de 2025, especialmente en muchas economías emergentes. La producción industrial y el comercio se vieron impulsados por la concentración de la inversión antes de la subida de aranceles. La sólida inversión en Inteligencia Artificial (IA) impulsó los resultados en Estados Unidos, y el apoyo fiscal en China compensó el lastre de las dificultades comerciales y la debilidad del mercado inmobiliario», señala la OCDE en su informe publicado este martes bajo el título Encontrar el equilibrio adecuado en tiempos de incertidumbre.

Con todo, el organismo con sede en París anticipa que los efectos nocivos del nuevo contexto arancelario impulsado desde EEUU, por Donald Trump, empieza a calar en la economía mundial y se están haciendo cada vez más visibles en las decisiones de gasto, los mercados laborales y los precios al consumidor

La OCDE calcula que el arancel efectivo general de EEUU se situó en agosto en el entorno del 19,5%, el más alto desde 1993.

La «situación complicada» de la Fed por la inflación y el empleo

El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), Jerome Powell, reconoció ayer que la institución que capitanea está en una «situación complicada» por cuanto está atenazada por unos riesgos al alza para la inflación y a la baja para el empleo. «Los peligros a corto plazo para la inflación se inclinan al alza y los del empleo a la baja, lo que supone una situación complicada. Los amenazas en ambos sentidos significan que no hay un camino exento de riesgos», avanzó en un evento celebrado en Rhode Island. La gobernadora de la Reserva Federal Michelle Bowman, designada por Donald Trump, apeló a actuar con decisión para bajar las tasas de interés.