Una huelga en Frenos y Conjuntos amenaza con parar Stellantis Vigo

Los trabajadores del proveedor Frenos y Conjuntos, de Valladolid, acordaron una huelga indefinida desde el próximo lunes, 29 de septiembre. El motivo es la falta de acuerdo con la empresa en las condiciones salariales y sociales y sus efectos pueden afectar a varias factorías de coches de la península, entre ellas Stellantis Vigo.

Frenos y Conjuntos es filial de Lingotes Especiales y se dedica al mecanizado de piezas, principalmente discos de freno para coches. Tiene 115 trabajadores directos y, según el comité de empresa, «está sumida en un conflicto con la plantilla que ha desembocado en la convocatoria de huelga indefinida».

Las principales propuestas de la plantilla durante esta negociación se basan sobre todo en reducir su jornada laboral anual y aumentar el porcentaje de subida salarial, así como conseguir beneficios y mejoras sociales que afectan tanto a mejoras de su espacio de trabajo como a su entorno familiar.

La huelga comenzará el próximo lunes, 29 de septiembre, a las 6.00 horas, e irá acompañada de concentraciones a la entrada de las instalaciones durante todas las jornadas que dure el paro. Además, el martes 30 de septiembre se ha convocado una manifestación que partirá de Frenos y Conjuntos a las 10.30 horas y finalizará en la calle Colmenares, donde está situada la sede del domicilio social de Lingotes Especiales.