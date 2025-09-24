Greenpeace llama a la Xunta a no autorizar el proyecto de Altri «al carecer de conexión»

La organización ecologista Greenpeace le ha pedido a la Xunta que «no autorice» el proyecto de Altri para implantar su fábrica de fibras textiles a base de celulosa en el municipio lucense de Palas de Rei «al carecer del necesario refuerzo eléctrico».

Greenpeace ha emitido un comunicado «ante el anuncio» realizado por el secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, y a la «espera de confirmación oficial de que la planta de celulosa de Altri/Greenfiber quedará excluida de la planificación eléctrica 2025-30 por parte del Gobierno central».

Aunque la empresa podrá presentar alegaciones, Greenpeace espera que el Gobierno se ratifique en su decisión, al ser un proyecto «altamente lesivo desde el punto de vista ambiental y contrario a la transición ecológica».

Greenpeace precisa en la nota que el proyecto promovido por Altri tiene una demanda eléctrica estimada 5 MW durante la fase de obras, pero necesita de 110 MW durante la fase de explotación, por lo que requiere de una subestación eléctrica y de un permiso de conexión a una futura línea de alta tensión que «ni siquiera fue objeto de la Declaración de Impacto Ambiental -DIA-».

«Esta conexión no entra en los planes del Gobierno central, al parecer por no cumplir los requisitos técnicos y ambientales», por lo que la Xunta no debería autorizar la implantación, según Greenpeace.