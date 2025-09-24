El Congreso debate la reducción del IVA del pescado para tratar de reactivar el consumo

La caída en picado del consumo de pescado, que en la última década ha retrocedido un 30%, llegará al Congreso de los Diputados, con un paquete de propuestas que buscan reactivar las ventas de este alimento y revertir, de paso, la paulatina desaparición del comercio de proximidad dedicado a este producto. Entre las medidas que se plantean para reincentivar el sector figura la promoción de la educación alimentaria en colegios, el impulso del consumo en comedores escolares y hospitales y la reducción (o supresión llegado el caso) del IVA que se aplica sobre el precio que el consumidor paga cuando compra pescado.

"Es un sector esencial, tanto desde el punto de vista nutricional y de la salud, como desde el de los empleos, pero pese a todo es un sector muy olvidado, que necesita de un apoyo específico", explica Rosa Quintana, portavoz del PP en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso y promotora de la proposición no de ley en las que se recogen estas medidas. "Llevamos ya años viendo cómo el sector pesquero pierde peso, pero la evolución ha sido especialmente acelerada tras la pandemia y es más acuciante aún para los productos frescos", señala Quintana. "En 2004 operaban en España unos 15.000 busques pesqueros y ahora hay apenas 8.400... De seguir así, en un par de décadas habrán desaparecido todos", subraya la que fuera conselleira del Mar en la Xunta de Galicia entre los años 2009 y 2023.

Para la ponente de la iniciativa parlamentaria, "las medidas de apoyo a organizaciones del sector pesquero para la promoción del consumo de pescado, conservas y marisco parecen insuficientes, dada la magnitud del problema y la situación exige ya de medidas más ambiciosas y estructurales". Así, prosigue, "resulta imprescindible complementar estas campañas con actuaciones de mayor calado, que empiece en las escuelas, que apoye a las pescaderías tradicionales como puntos de venta esenciales y que reduzca la sobrecarga burocrática que soporta el sector, teniendo en cuenta que eso no pasa solo por la digitalización, sino por la reducción efectiva".

Para ello son necesarias, según la diputada popular, "campañas de promoción del consumo con un plan nacional de alcance plurianual, dotado de financiación suficiente, que combine acciones de comunicación, educación y apoyo al comercio minorista de proximidad, que es esencial para el mantenimiento del consumo y la cohesión de barrios y pueblos". La proposición no de ley también prevé "impulsar la reducción del IVA aplicable al pescado, en línea con otros productos básicos de la dieta, para facilitar su acceso a todas las familias" y que el precio deje de ser un motivo que disuada a los compradores.

Además, en caso de salir adelante, la petición insta al Ministerio de Agricultura a "presentar un informe anual ante la comisión del Congreso sobre la ejecución, alcance y resultados de las campañas de promoción financiadas por ese departamento, detallando su impacto real en el consumo de pescado y en la red de distribución minorista".

Los datos del sector

La situación en que se encuentra el sector de la pesca (y el consumo de pescado) se achaca no solo a factores económicos sino también a los cambios de hábitos que se están registrando entre los españoles, cada vez menos habituados a cocinar y más dados al consumo de alimentos preparados. Así, según datos de la Federación de Asociaciones de Empresarios Detallistas de Pescado (Fedepesca), de los 26,4 kilos que cada persona comía anualmente en 2014, se ha pasado a apenas 18 kilos en 2024, lo que representa casi un 32% menos.

Y esto ha supuesto, entre otras cosas, el cierre de unas 5.000 pescaderías en España, un tercio de las que existían en 2007, "lo que implica, a su vez, la pérdida de miles de empleos, el debilitamiento del comercio de proximidad y la reducción de la oferta de un alimento esencial para una dieta equilibrada y saludable. El propio cierre de las pescaderías supone un impedimento para el acceso a productos pesqueros", observa Quintana.

"Este fenómeno afecta no solo a la salud alimentaria de la población, sino también a una transformación del conjunto del tejido económico o comercial, poniendo a prueba el empleo en el sector y al mantenimiento de una cultura gastronómica y nutricional propia", agrega la parlamentaria del PP.