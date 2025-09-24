CaixaBank alcanza en Galicia las 166.000 nóminas domiciliadas, un 3,2% más

CaixaBank ha alcanzado las 166.000 nóminas domiciliadas en Galicia en julio de 2025, un 3,2% más que un año antes, lo que según la entidad «refuerza su posición en este territorio, con una cuota de mercado del 20% en uno de los productos más atractivos para la banca». CaixaBank ha incentivado la domiciliación de nuevas nóminas a través de todos sus canales con promociones desde 900 euros.