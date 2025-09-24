La automoción gallega pisa el acelerador fuera de la UE con un alza de las exportaciones del 17%

La automoción gallega se inmunizó frente al coronavirus. Contra todo pronóstico y a diferencia del resto de ecosistemas del motor en España, la facturación del sector aquí superó los 10.400 millones de euros en 2020, máximo histórico en aquel momento, y el empleo batió récord también con 25.000 trabajadores. Su contribución fue clave para contrarrestar el golpazo de la pandemia a buena parte de los músculos industriales de la comunidad y los sectores que, como el comercio y la hostelería, estaban más expuestos a las restricciones a la interacción social. Y eso que tampoco lo tuvo fácil.

Después de las turbulencias por la grave crisis sanitaria vinieron los problemas de abastecimiento por el cuello de botella en los chips y otros componentes esenciales. Ese quebradero de cabeza se mantiene desde entonces —obligando a Stellantis en Vigo a paradas intermitentes en estos últimos cinco años—, mientras todas las grandes compañías lidian con la difícil encrucijada de la transición a la movilidad eléctrica.

La patronal española de los fabricantes Anfac alertó el pasado lunes de una caída del 7% en la producción de coches entre enero y agosto (1.478.582 vehículos ensamblados) y del 10% en las ventas exteriores por la menguante demanda en los principales mercados y destinos de exportación en Europa. La excepción sigue siendo la planta de Balaídos, con un récord de más de 290.000 coches producidos hasta junio.

Otra vez el sector en Galicia resiste mejor la embestida. Las exportaciones alcanzaron los 5.752 millones de euros hasta julio, un 7% más que en el mismo periodo de 2024. La comunidad se consolida como el segundo polo exportador de la automoción del país, solo por detrás de Cataluña (8.125 millones), que arroja un descenso del 12,8%. Bajaron también las ventas a otros países de la industria del motor de Aragón, un 43% (1.922 millones de euros); el 17,5% en el caso de Comunidad Valenciana (2.445 millones); y el 16% en Navarra (2.010 millones). En Castilla y León crecieron el 8,5% (3.764 millones de euros); solo el 1% en Madrid (2.818 millones); y el 10% en País Vasco (4.589 millones).

El negocio exterior de la automoción gallega se mantiene a flote, a pesar de que no está al margen de la atonía de la demanda en la UE. Es su principal mercado con el 58% del total de las exportaciones, alrededor de 3.340 millones de euros en los siete primeros meses del ejercicio. Solo aumentaron el 1%, pese al renacer comercial del Peugeot 2008 y el sostenido éxito de las furgonetas K9. El tirón viene ahora del resto de territorios: 2.412 millones de euros, un 16,6% más.

Francia, donde se ubican parte de los órganos corporativos de Stellantis, encabeza las exportaciones del motor autonómico, pero con un notable recorte de más del 9% (1.390 millones de euros). Destacan también los descensos del 47% en las ventas a los Países Bajos (35,3 millones); el 17% en Irlanda (37 millones); el 7,8% en Dinamarca (19,8 millones); el 25% en Noruega (20,2 millones); y el 10,6% en Suiza (21,5 millones). Los envíos a Bélgica registran un alza del 32% (516 millones de euros); el 5,7% en Italia (442 millones); el 7,4% en Alemania (277 millones); el 2,2% en Portugal (258 millones); y se duplican las exportaciones a Grecia (83 millones).

Fuera del suelo comunitario, las ventas a Reino Unido, otro mercado prioritario del sector, aumentaron el 3,3% (624 millones), fruto del envío de componentes para la planta de Stellantis en Ellesmere Port. Turquía, donde se asignó recientemente de producción de más furgonetas K9 (publicado en exclusiva por este medio), se coloca como segundo destino de las exportaciones gallegas del motor después de un salto meteórico del 44%, hasta los 975 millones de euros. El saldo con Marruecos, donde se ubica la planta de Stellantis Kénitra, se situó en los 73 millones, lo que supone una subida del 5,2%. Merman un 29% los envíos a Argelia (155 millones), mientras a Túnez avanzan el 110% (37,7 millones) y se multiplican por nueve hacia Egipto (9,1 millones), países todos ellos con una fuerte vinculación con el mismo grupo con planta en Vigo.

Al negocio con Estados Unidos le pasa claramente factura la guerra arancelaria: 28,8 millones, el 8,4% por debajo del acumulado de enero a julio de 2024. Las exportaciones a México retroceden el 5,9% (80,6 millones) y le pasa por delante el negocio con Chile, con un repunte del 35% (105 millones). El saldo con Israel roza los 57 millones tras un descenso del 9,3%.