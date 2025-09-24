Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Abanca y la CEG movilizan 650 millones

Abanca y la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) han firmado un convenio de colaboración «que busca dar respuestas a los principales desafíos de empresas, pymes y autónomos a través de una línea de crédito extraordinario de hasta 650 millones de euros», según informaron.

