Abanca y la CEG movilizan 650 millones
Abanca y la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) han firmado un convenio de colaboración «que busca dar respuestas a los principales desafíos de empresas, pymes y autónomos a través de una línea de crédito extraordinario de hasta 650 millones de euros», según informaron.
