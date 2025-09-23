La nueva planificación eléctrica prioriza en Galicia la conexión de bombeos hidroeléctricos e hidrógeno

"Nos jugamos el futuro industrial, energético y por tanto, económico de Galicia", apuntaba la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, justo antes de entrar en la reunión con el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, para analizar este mediodía los refuerzos contemplados para la comunidad en la propuesta inicial de la nueva Planificación Eléctrica con horizonte 2030. Gobierno central y Xunta "coinciden en la oportunidad que representa esta planificación para la descarbonización y la industria", según destacó el Ministerio para la Transición Ecológica en un comunidado remitido tras el encuentro, "valorando que contemple, de partida, actuaciones relevantes" para impulsar la transición energética y el desarrollo, "tanto en red de transporte como en red de distribución, estimulando el tejido productivo de la región".

Se prevén un centenar de nuevas posiciones y actuaciones en una treintena de subestaciones, además de "la mejor integración de la generación renovable, sobre todo eólica, y el almacenamiento". De hecho, los bombeos hidroeléctricos, que ya formaron parte de la batería de actuaciones incorporadas a la ampliación de la planificación en vigor aprobada en abril de 2024, se consideran una prioridad en la hoja de ruta para fortalecer el sistema eléctrico en Galicia. "La propuesta inicial prevé refuerzos en el norte del territorio para materializar nuevos proyectos industriales, especialmente en torno a las áreas estratégicas de A Coruña y As Pontes", indica Transición Ecológica, con "un papel destacado" a la producción de hidrógeno verde, "con buenos ejemplos en las zonas de transición justa". "También se atenderán las nuevas necesidades de descarbonización de industrias ya afincadas y el crecimiento del ferrocarril". El Gobierno prevé que la capacidad adicional que ganará Galicia permitirá conectar nuevos consumos que "prácticamente duplicará el pico de demanda registrado el pasado año", de 2.200 megavatios (MW).

Valoraciones

"La reunión ha sido muy fructífera y nos ha permitido concretar y avanzar en lo que son prioridades para el Ministerio y para la para la Xunta", valoró Groizard. "Uno de los elementos que se ha tratado, por ejemplo, son los bombeos hidroeléctricos, la posibilidad que nos brinda esta planificación de seguir mejorando las capacidades que tenemos en Galicia y en el conjunto del Estado -añadió-, en incorporar nuevos sistemas de bombeo que nos permitan mejorar el almacenamiento energético en el sistema".

Lorenzana se mostró "razonablemente satisfecha" con esta propuesta inicial después de que el Gobierno central haya incluido en la futura planificación "prácticamente la totalidad" de las peticiones de refuerzo. La conselleira lamentó su "tristeza" porque "se saca a Lugo del mapa industrial de los próximos años", sin hacer ninguna referencia expresa a la subestación que pedía Altri para la polémica fábrica de textiles a base de celulosa soluble de eucalipto. "Durante el tiempo que dure esta planificación no se podrá instalar ninguna mediana o gran industria en esta provincia al no ser reforzada e no existir potencia eléctrica para eso", apuntó.