Endesa pone en cuarentena su inversión de 4.000 millones en redes eléctricas

Endesa pone en cuarentena su megaplán de inversiones por 4.000 millones de euros en redes eléctricas en España anunciado hace menos de un año. La compañía, uno de los gigantes de la distribución en el mercado nacional, ve imposible cumplir con el objetivo por la baja retribución para el negocio regulado de redes eléctricas que pretende aprobar la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC). Endesa ha decidido retrasar a 2026 la presentación de la actualización de su plan estratégico por la incertidumbre sobre el futuro de un negocio crucial para la compañía y hasta conocer de manera definitiva el nuevo marco regulatorio.

Endesa, controlada por el grupo italiano Enel (controlado a su vez por el Gobierno de Italia), presenta cada año una revisión de sus planes estratégicos y habitualmente el gran encuentro con analistas de todo el mundo se celebra en noviembre. La eléctrica ha decidido aplazar hasta finales del primer trimestre de 2026 la actualización de su hoja de ruta para los próximos años, previsiblemente hasta unos días después de la presentación de los resultados financieros anuales del grupo, según confirman fuentes al tanto de las intenciones de la corporación.

El consejero delegado de Endesa, José Bogas, advirtió ayer que es más que improbable que la compañía pueda cumplir con sus objetivos de inversiones en redes si se confirma la última propuesta de retribución de las redes eléctricas de la CNMC. «Con el último borrador de la CNMC, la compañía no va a ser capaz de replicar ese plan», anticipó Bogas en un desayuno informativo, en el que mostró su confianza en llegar a «algún punto de acuerdo razonable» con el organismo.