Competencia descarta un gran cambio en su propuesta de retribución a las redes

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) descarta que vaya a haber grandes cambios en su propuesta de retribución a las redes eléctricas. El vicepresidente del organismo, Ángel García Castillejo, reconoce que el regulador tendrá en cuenta el nuevo plan de redes eléctricas presentado por el Gobierno, pero no cree que tenga gran impacto en la propuesta normativa del regulador, según explicó en la presentación del balance energético 2024 y perspectivas 2025, organizado por el Club Español de la Energía.

El dirigente ha defendido que la tasa de retribución para la distribución planteada por el organismo independiente «supera ampliamente el valor del periodo retributivo anterior» y que no es comparable con la de otros países por «la periodicidad de la revisión u otros parámetros»; mientras la metodología para el cálculo de la retribución apuesta por un «modelo más eficiente y adaptado a los desafíos de la descarbonización».

El superregulador propone una tasa de retribución para 2026-2030 del 6,46%, frente al 5,58% vigente.