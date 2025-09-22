Sasemar licita cuatro barcos por 11,4 millones y encarga otros dos a Zyon
Salvamento busca dos embarcaciones de intervención rápida de 21 metros y otro par de 15 metros | El pedido a la firma de Pazos es de 350.000 euros
La Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (Sasemar) mantiene activas dos grandes licitaciones para la renovación de su flota. Por un lado, el concurso para dos remolcadores por 80 millones de euros, en el que participa Armón Vigo; por otro, el de 11,4 millones de euros que acaba de lanzar para hacerse con cuatro embarcaciones de intervención rápida. Todo ello tras adjudicar otro para dos barcos de porte menor, encargados a la empresa Zyon Galicia, de Pazos de Borbén.
La nueva licitación de Salvamento se divide en dos lotes, ya que busca dos barcos de 21 metros de eslora y otro par más pequeños, de 15 metros de eslora. Se trata de los modelos de la Clase Salvamar, diseñadas por la compañía noruega Maritime Partner AS, que construyó las cinco primeras y que desde entonces se producen bajo licencia por Auxiliar Naval del Principado, empresa de Grupo Armón. Y todo apunta que, salvo sorpresa, volverán a encargarse de este nuevo pedido.
En lo que respecta al encargo de Zyon Galicia, se trata del «suministro de dos embarcaciones destinadas al salvamento y rescate de vidas en la mar», unidades de pequeña eslora (entre 7 y 11 metros) que tendrán como destino la cesión a Cruz Roja, en base al acuerdo rubricado entre ambos entes el 6 de febrero de 2024.
Los barcos serán construidos con casco de aluminio marino con muy alta resistencia a la corrosión y flotador perimetral y serán destinadas al ámbito de la búsqueda y salvamento de personas en peligro en la mar y lucha contra la contaminación marina. El valor del contrato es de 350.000 euros (sin IVA) y tiene un plazo de ejecución de 10 meses.
