Una patrullera lusa escolta a la fragata rusa «Shtandart» para evitar su escala en Leixões

La singladura de la fragata TS Shtandart, de capital ruso pero con pabellón de Islas Cook, está siendo vigilada. Y no solo por colectivos como No Shtandart in Europe o la asociación de ucranianos de Portugal, sino también por las autoridades marítimas lusas.

Este domingo, tras haber navegado por aguas gallegas, como advirtió FARO, la embarcación fue escoltada por una patrullera con base en el puerto de Leixões, la Apulia, como muestran los datos de posicionamiento satelital de ambas naves. Pasadas las 15:00 horas UTC de ayer, la Apulia abandonó la dársena lusa justo en el momento en que la fragata navegaba a escasas millas de la desembocadura del Douro.

Rutas paralelas de la patrullera «Apulia» y la fragata / FdV

Se mantuvo en paralelo a la TS Shtandart durante más de una hora, hasta que retornó a Leixões frente a Espinho, al norte de Aveiro. Según consta en sus registros la fragata ha comunicado su llegada a Gibraltar para el día 26 de este mes, si bien en su página web indicaba que se dirigiría directamente a Tánger, en Marruecos.

Precedentes

La TS Shtandart partió el día 17 de septiembre del puerto francés de La Rochelle, en una escala no exenta de polémica. Aunque ya no porta pabellón de Rusi, su agente oficial es alemán (Martus TV GmbH) y su tripulación asegura que es un barco «de paz», está considerada a todos los efectos una embarcación de intereses rusos.

El Tribunal General de la Unión Europea, de hecho, acaba de zanjar que la fragata tiene prohibida su entrada en puertos europeos. Lo que defienden colectivos como No Shtandart in Europe es que el buque accede igualmente a los puertos, donde solicita escala amparándose en motivos humanitarios para saltarse la ley.

La Shtandart es una réplica construida en 1999 de una fragata de principios del siglo XVIII, cuya construcción fue supervisada propio zar Pedro el Grande, que mandó tomar como ejemplo el buen hacer de los astilleros holandeses y de Inglaterra por su escaso calado y las esbeltas jarcias, respectivamente.

La invasión de Ucrania derivó en múltiples y consecutivas sanciones a empresas y bienes de capital o interés ruso, empezando por la copiosa flota petrolera. Pero en las sucesivas ampliaciones de sanciones se incluyeron las recreaciones de buques históricos, de ahí que la recreación del mítico Shtandart fuese repudiado semana tras semana por puertos comunitarios de distintos países. Incluido el de Vigo, que le vetó el acceso el año pasado.