Dizmar avanza en su nuevo puente en Canadá con el envío de 54 secciones

En la terminal de contenedores de Guixar se han podido ver ya las enormes estructuras de metal que formarán parte del nuevo puente que Grupo Dizmar está construyendo en Montreal (Canadá). En la imagen, una de las secciones de más de 30 metros de longitud avanza sobre un tráiler especial rumbo a la zona de acopio del puerto antes de su embarque, con el muelle de fondo. Se trata del tercer envío de este encargo internacional, que partirá de Vigo la tercera semana de septiembre, según explican a FARO fuentes portuarias. En total, son 54 piezas las que integran la infraestructura, movilizada una operativa que correrá a cargo a la viguesa Kaleido, especializada en logística.

Dizmar inició este contrato a finales del año pasado, como avanzó este periódico. La primera remesa de piezas salió de Vigo en noviembre y la segunda este año. Con esta última, la firma encara la fase final del proyecto.

Pero el puente canadiense no es la primera gran obra en el extranjero del grupo gallego, que atesora varias décadas de experiencia en trabajos singulares de ingeniería metálica. Entre sus referencias públicas figuran participaciones en el New St. Lawrence River Bridge (Montreal) —con la fabricación de delta frames, apoyos de pilas y vigas portantes—, el puente Arco Henna (Finlandia) y los pórticos de señalización para las autopistas M8, M73, M74 que se encuentran en Edimburgo (Escocia).

El contrato con Canadá supone, sin embargo, uno de los mayores desafíos de la trayectoria de la empresa, tanto por la envergadura de las piezas como por la dificultad del transporte. Cada uno de los módulos, de varias decenas de toneladas, debe ser trasladado en camiones especiales hasta Vigo y embarcado en buques de carga en una operación que concentra toda la atención del puerto por su llamativa dimensión.

Grupo Dizmar cuenta con Talleres Dizmar, fundada en 1974 en O Porriño y que comenzó su andadura como taller de soldadura y calderería. La compañía aumentó su capacidad productiva en 2014 al ampliar sus instalaciones de O Carballiño (Ourense).