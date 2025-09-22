BANCA
BBVA mejora su oferta para intentar convencer de la OPA a los accionistas del Sabadell
La entidad presentará este lunes la solicitud de autorización para modificar las condiciones de la oferta, según ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores
BBVA mejora su oferta para intentar convencer de la OPA a los accionistas del Sabadell. La entidad presentará este lunes la solicitud de autorización para modificar las condiciones de la oferta, según ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
"BBVA comunica que su Consejo de Administración ha decidido modificar las características de la Oferta mediante la mejora de la contraprestación ofrecida (actualmente, una acción ordinaria de BBVA y 0,70 euros en efectivo por cada 5,5483 acciones ordinarias de Banco Sabadell), con modificación de su naturaleza, de tal forma que pasará a ser enteramente en acciones ordinarias de nueva emisión de BBVA, a razón de una acción ordinaria de BBVA por cada 4,8376 acciones ordinarias de Banco Sabadell", expone la nota enviada al regulador.
(Habrá ampliación)
Suscríbete para seguir leyendo
- La nueva Praza do Rei: mirador a la ría con tumbonas, arbolado y gradas para eventos
- Cinco generaciones de una familia residen juntas en una casa de Baiona
- Vendidas más de la mitad de las 178 viviendas previstas en primera línea de la playa de Silgar, en Sanxenxo
- La Policía investiga la paliza a un joven de madrugada en pleno centro de Vigo
- Obesidad en Galicia más allá de los fármacos: los rostros reales de la transformación
- La fragata rusa «Shtandart», vetada por Bruselas, irrumpe en aguas gallegas
- Un barco de Vigo localiza un «mensaje en una botella» a 2.000 metros de profundidad
- Miguel Ricart rompe su silencio de 30 años y da una nueva versión del crimen de Alcàsser: 'He tomado la decisión de hablar porque quiero que esto se aclare