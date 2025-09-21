El naval de China afloja su dominio pero aún amarra seis de cada 10 contratos a nivel mundial

Dongjin Shipping es una naviera de mediano tamaño con base en Seúl. Realiza rutas en buena parte de los puertos del noreste asiático como Gwangyang, Busán, Yokohama, Osaka, Qingdao, Ningbo o Hai Phong. Según su página web corporativa dispone de una flota de nueve mercantes de entre 92 y 172 metros de eslora; su portacontenedores más antiguo, el Dongjin Fides, es del año 2002.

Acaba de anunciar la construcción de tres de mediano tamaño —para 1.100 TEU, que es la unidad de medida para un contenedor de 20 pies—, por los que pagará 69 millones de dólares. La noticia, más que el pedido en sí, es que ha decidido firmar el contrato con el astillero chino Yangtze River Shipbuilding; nunca, desde su fundación (1984), había asignado un pedido fuera del naval coreano.

China está peleando ahora por buques de pequeño y mediano tamaño para evitar las tasas de la administración Trump y, a la postre, recuperar una tasa de hegemonía absoluta en el mercado mundial que se ha visto resentida en el primer semestre de 2025.

El pesquero «Saputi II», en construcción en Freire para Qikiqtaaluk Fisheries Corporation. | / Freire Shipyard

De acuerdo a los datos facilitados a FARO por la asociación Clúster del Naval Gallego (Aclunaga), seis de cada diez encargos formalizados entre enero y junio a nivel global se harán en China, en gran medida en alguno de los astilleros controlados por Pekín a través del conglomerado China State Shipbuilding Corporation (CSSC). Supone un retroceso en comparación con los valores de 2024, cuando la industria del gigante asiático amarró el 71% de los nuevos barcos.

La caída en tonelaje —se expresa en CGT o compensated gross tonnage— fue más pronunciada: la cuota el año pasado fue del 70%, frente al 52% de este primer semestre. El naval europeo ha mejorado, pero sigue estancado en la residualidad: el 5% de los nuevos encargos, por número de buques, y el 11% en tonelaje. La elevadísima especialización de los astilleros de España, Italia, Francia o Alemania permite al sector europeo asumir encargos de enorme cuantía, de ahí que la cuota por valor de los contratos sea del 20%, frente al 45% de China o el 24% de Corea del Sur. El naval gallego, gracias a los pedidos de Freire Shipyard y Grupo Armón, es líder mundial en el segmento de buques oceanográficos.

La estrategia

Para Pekín es determinante mantener el acceso sin penalizaciones a los puertos norteamericanos porque el gravamen se impone según dónde se han construido los mercantes, no en base al domicilio social de la armadora. Por eso la firma del acuerdo entre Dongjin Shipping y Yangtze River Shipbuilding es tan relevante. Los buques portacontenedores de 4.000 TEU o menos estarán exentos de las penalizaciones que la Casa Blanca prevé poner en marcha a mediados de octubre. Lo mismo sucederá con aquellos buques que operen rutas de menos de 2.000 millas náuticas y los graneleros de hasta 55.000 toneladas de peso muerto (deadweight tonnage).

La reacción

Frente a esta dinámica política de asistencia a la industria naval —el Gobierno de Xi Jinping facilita todo tipo de estímulos, desde fiscales a subvenciones directas— está la trémula mano de la Unión Europea. Hasta la fecha ha rehusado realizar una investigación homóloga a la impulsada en Estados Unidos por una inédita alianza de sindicatos y abrazada por la máxima institución en materia de comercio del país, la Office of the United States Trade Representative (USTR). Sus conclusiones fueron claras: Pekín impulsa prácticas «desleales» en la construcción naval.

Ha sido en los últimos meses que Bruselas ha empezado a moverse, principalmente a raíz de la divulgación del denominado Informe Draghi. «Europa se ha vuelto totalmente dependiente de Asia para la construcción naval mercante de alta mar», constata el documento. Para finales de año proyecta la presentación de la Estrategia industrial marítima europea, en cuya fase de consultas han participado entidades como Pymar, la Associazione Nazionale dell’Industria Navalmeccanica (Assonave) o la asociación de armadores de Noruega (NSA).

La reclamación clave es la siguiente: hay que concebir el naval como una actividad estratégica con capacidad para acceder a los fondos del plan de acción comunitario Military Mobility. La creación de un paquete económico de amplio espectro será un revulsivo, han apuntado distintas organizaciones a Bruselas en esta consulta pública, frente a la «competencia desleal» asiática.