La Xunta lanza la «Oficina Económica de Galicia» fuera de España por primera vez

La Xunta ha presentado por primera vez fuera de España la Oficina Económica de Galicia. Fue durante una reunión entre la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, con miembros de la Japan External Trade Organization (Jetro), en Japón.

El departamento autonómico trasladó que se apostó por hacerlo en Japon po su «valor estratégico clave» para las empresas gallegas. Según la Consellería, la reunión con Jetro ha servido para «exponer las oportunidades y ventajas» que existen para invertir en Galicia, además de facilidades que se ofrecen desde la Oficina Económica como «puerta de entrada única».