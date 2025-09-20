Ryanair lanza un ERE para un centenar de trabajadores de tierra en Santiago

Ryanair ha presentado un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) extintivo para un centenar de trabajadores de handling (asistencia en tierra) en el aeropuerto de Santiago de Compostela después de que la compañía anunciase a comienzos de septiembre el cierre de su base en la terminal de Rosalía de Castro-Lavacolla a partir del 26 de octubre. En rueda de prensa en Santiago, el presidente del comité de empresa de Azul Handling, Alberto Couceiro, ha explicado que el pasado martes, 16 de septiembre, recibieron notificación de este ERE del que no tienen «ninguna» información más.

Así, relata que hay 135 trabajadores de tripulación de cabina que serán reubicados en otras terminales, pero el problema «más real» lo sufren entre 100 y 120 trabajadores de asistencia en tierra que serán despedidos. De tal forma, el comité de empresa de Azul Handling en Santiago —conformado por CIG y CC OO— alerta de que los vuelos de Ryanair se van recortar en la capital de Galicia de 100 a 15 a la semana, con una pérdida del 50% de los pasajeros, entre 1,5 y 2 millones de los 4 millones con los que cuenta anualmente. También advierte de que se perderán alrededor del 75% de los trabajos directos en la terminal (seguridad, cafetería, limpieza, alquiler de coches...).

«Retrocederemos 30 años en transporte aéreo en Galicia», lamenta Couceiro, quien avisa de que Galicia quedará «aislada» del resto de España y Europa.