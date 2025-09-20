Gestha señala que la deuda por cobrar de Hacienda es de 48.797 millones hasta 2024

El colectivo de técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, ha indicado que la deuda pendiente de cobro por la Agencia Tributaria asciende a 48.797 millones de euros a cierre de 2024, un 16% más que el año anterior.

Gestha, que ha reaccionado así a los resultados de lucha contra el fraude ofrecidos por la Agencia Tributaria, a la que acusan por «incumplir» la ley de prevención del fraude fiscal, que instaba al Gobierno a contratar expertos para estimar la economía sumergida y a aumentar la plantilla para equipararla a la media de la UE.

En su opinión, el «desplome» de las denuncias por delitos fiscales «no significa que haya un mejor cumplimiento, sino que se persiguen menos los fraudes más complejos y sofisticados, como indica que el importe de las cuotas tributarias defraudadas solo han descendido un 9,8%».