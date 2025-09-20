La fragata rusa «Shtandart», vetada por Bruselas, irrumpe en aguas gallegas

Una astillero de San Petersburgo replicó, en 1999, una fragada de nombre Shtandart, cuya construcción --se dice-- supervisó el mismísimo Pedro el Grande a principios del siglo XVII. Esta réplica, que utiliza la misma denominación, se presenta como un buque escuela y símbolo de paz pero tiene prohibida su entrada en cualquier puerto comunitario, como acaba de zanjar el Tribunal General de la Unión Europea.

La TS Shtandart partió el día 17 de septiembre del puerto francés de La Rochelle, en una escala no exenta de polémica. Aunque ya no porta pabellón de Rusia —utiliza el de Islas Cook—, su agente oficial es alemán (Martus TV GmbH) y su tripulación asegura que es un barco «de paz», está considerada a todos los efectos una embarcación de intereses rusos. Se dirige ahora a Gibraltar, como muestran sus datos de posicionamiento del dispositivo AIS.

Está navegando este sábado en aguas jurisdiccionales españolas, muy cerca de la costa gallega. A las 18:40 horas se encontraba a apenas 2,7 millas náuticas al noroeste de Cabo Vilán, en la provincia de A Coruña. «No se puede descartar una escala no declarada, o incluso un intento de justificación bajo el pretexto de un supuesto «caso humanitario», acaban de apuntar desde el colectivo francés «No Shtandart in Europe». La embarcación está navegando a unos cinco nudos de velocidad media y su previsión pasa por llegar a Gibraltar el día 26.

Ubicación de la fragata «TS Shtandart» a las 18:51 horas pm del 20 de septiembre / L.G.

El capitán de la fragata y gerente de la propiedad, Vladimir Martus, formuló una demanda frente al tribunal europeo para reclamar la exención del Shtandart de las sanciones. «No somos una bandera. Somos velas. Somos una tripulación. Defendemos la paz», ha reivindicado la tripulación del barco a través de su página web. «Sí, se construyó en San Petersburgo. Pero hace mucho tiempo que el Shtandart se convirtió en algo más que un buque nacional: se convirtió en un hogar flotante sin fronteras, donde la única ciudadanía que importa es la valentía, el trabajo en equipo y un corazón abierto».

La invasión de Ucrania derivó en múltiples y consecutivas sanciones a empresas y bienes de capital o interés ruso, empezando por la copiosa flota petrolera. Sí quedaron al margen algunas actividades económicas, como la pesquera, de ahí que dos buques de este pabellón pero propiedad gallega —Severnaya Zemlya (ex Arneles) y Novaya Zemlya (ex Playa de Arneles), de grupo Vaqueiro— pudieron mantener operaciones en muelles como el de Frigoríficos del Morrazo, en Cangas.