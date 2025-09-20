La Cámara pone el valor en el músculo de la provincia
La Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía celebró ayer el foro de debate Las Fortalezas de la España Plural, con el objetivo de construir un relato en favor de las potencialidades del país. El periodista de Deportes de FARO Armando Álvarez participó en una de las ponencias.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Vendidas más de la mitad de las 178 viviendas previstas en primera línea de la playa de Silgar, en Sanxenxo
- Atropellan a un matrimonio de ancianos en un paso de peatones de la avenida da Florida de Vigo
- Adiós a la mítica taberna O Pelao de Cangas
- La calle Aragón logra su ansiado renacer comercial
- El acusado del crimen de Baiona rechaza una conformidad y renuncia a su abogado
- Amancio Ortega: “Todos en Inditex admiramos a Caste, y siempre ocupará un lugar muy especial en el corazón de la compañía”
- «No tengo dudas de que esta temporada marcaré muchos goles»
- La Fiscalía pide casi 3 años de prisión para el conductor del choque mortal en la A-52