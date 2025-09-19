El Vigo Global Summit ficha al último Nobel de Economía para analizar el impacto de la IA

Zona Franca presentó ayer la segunda edición del Vigo Global Summit, que se celebrará los próximos 12 y 13 de noviembre en el Auditorio Mar de Vigo bajo el lema Liderando y transformando la economía. El evento, organizado por el Consorcio estatal, convertirá a la ciudad olívica en epicentro internacional del debate económico y tecnológico, reuniendo a más de una veintena de líderes mundiales. El plato fuerte del congreso será la participación del Premio Nobel de Economía 2024, el turco Daron Acemoğlu, quien intervendrá en la jornada dedicada a la era de la digitalización y centrada en el impacto de la inteligencia artificial en la productividad y la desigualdad laboral. «Es uno de los economistas más citados del mundo y un referente a nivel global», ensalzó durante la presentación David Regades. Acemoğlu será precisamente el encargado de cerrar el congreso el 14 de noviembre.

El delegado del Estado de Zona Franca subrayó el compromiso de la institución con la transformación tecnológica de la economía. «La digitalización, la automatización, la IA, la fotónica o la robótica están redefiniendo el modelo productivo, y Vigo ya está liderando este cambio con iniciativas como el VgoTIC Global HUB (donde se ubicará Indra), la planta de chips SPARC o los hubs tecnológicos especializados en movilidad, aeroespacial o biotecnología», apuntó. Regades también destacó que Vigo lidera el empleo TIC en España entre ciudades de más de 200.000 habitantes, con un 13,4% de empleo en el sector tecnológico, frente a la media estatal del 6%.

La primera jornada del congreso abordará el nuevo tablero geopolítico y su impacto en la economía global, con ponentes de alto nivel como Alicia García-Herrero (Natixis Asia Pacific), Brian Wong (experto en China) y la economista María Lorca-Susino, colaboradora de CNN en Español. Y en los próximos días se confirmarán nuevos nombres entre los que habrá una veintena de líderes internacionales. La web oficial www.vigoglobalsummit.com ya está activa y próximamente abrirá la venta de entradas, con un total de novecientas plazas para los asistentes.

La primera teniente de alcalde del Concello olívico, Carmela Silva, también participó en la presentación del congreso, celebrando su enfoque innovador: «Vigo se convierte una vez más en ciudad referente de la economía, liderando el debate global con visión de futuro y equidad».

Vigo Global Summit también da un paso más en esta edición al incorporar como entidad colaboradora a APD (Asociación para el Progreso de la Dirección), «una alianza estratégica que nos permite reforzar el vínculo entre el pensamiento económico global y el tejido empresarial y consolidar la cita como punto de encuentro imprescindible para líderes empresariales y responsables institucionales».