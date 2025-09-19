Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vegalsa-Eroski abre su mayor Cash Récord

REDACCIÓN

Vigo

Vegalsa-Eroski refuerza su apuesta por el canal profesional con la apertura de un nuevo Cash Record, el más grande de la empresa hasta ahora. Se ubica en el Parque Empresarial de A Sionlla, en Santiago de Compostela. Cuenta con 3.172 m etros cuadrados de superficie comercial y 53 empleados.

