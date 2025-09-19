TRANSPORTE PÚBLICO
Restablecidos los trenes AVE entre Madrid y Barcelona por un incendio próximo a la vía
El avance de las llamas ha obligado a los bomberos a cortar la tensión eléctrica en el tramo entre Alcolea del Pinar y Medinaceli
Javier Niño González
La circulación de trenes de alta velocidad en la línea entre Madrid y Barcelona ha sido cortada a las 14:30h por un incendio próximo a la vía entre Alcolea del Pinar (Guadalajara) y Medinaceli (Soria), según anunció el gestor de la infraestructura ferroviaria. El avance de las llamas provocó que los bomberos soliciten el corte de tensión.
"Por un incendio próximo a la vía, se encuentra suspendida la circulación por ambas vías entre Alcolea del Pinar y Medinaceli, afectando a los trenes de la línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona", aseguró Adif en su perfil oficial en X.
Por su parte, Renfe anunció en redes sociales que "han habilitado cambios y anulaciones sin coste para los trenes afectados por el incendio".
Este incidente también afectó a las conexiones de Madrid con Logroño y Pamplona.
- La calle Aragón logra su ansiado renacer comercial
- El acusado del crimen de Baiona rechaza una conformidad y renuncia a su abogado
- Amancio Ortega: “Todos en Inditex admiramos a Caste, y siempre ocupará un lugar muy especial en el corazón de la compañía”
- Adiós a la mítica taberna O Pelao de Cangas
- La Fiscalía pide casi 3 años de prisión para el conductor del choque mortal en la A-52
- Los bomberos retiran una losa «inestable» de 2 toneladas de un falso túnel en la circunvalación de Vigo
- Bruscos cambios de tiempo en Galicia: vuelven los avisos por calor, luego se hundirán las temperaturas y lloverá
- Rescate en el Atlántico: el pesquero vigués «Festeiro» auxilia al único tripulante de un velero en problemas