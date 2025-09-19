Marlaska, en la entrega del nuevo buque de Armón para la Guardia Civil: «Es una manifestación de calidad y profesionalidad»

La Guardia Civil tiene nuevo buque y este lleva el sello vigués. Los astilleros Armón Vigo, responsables de su construcción, acogieron esta mañana el acto de entrega de la patrullera, e izado de la bandera, que lleva el nombre Duque de Ahumada, fundador del Cuerpo.

Al acto, entre múltiples autoridades civiles y militares, acudió el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que reivindicó los trabajos realizados en el astillero vigués. "Es una manifestación de calidad y profesionalidad. Permite generar industria naval española; es construir seguridad y valor. Vamos a seguir trabajando con ellos", enfatizó Marlaska, quien también resaltó la posterior colaboración en alta mar con otras instituciones para garantizar la seguridad de los inmigrantes.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, preside la entrega del buque oceánico de la Guardia Civil “Duque de Ahumada” en el astillero vigués Armón / Pedro Mina

Y es que la principal función de este buque, con capacidad para mas de 300 personas, es la prevención de la trata de blancas, el salvamento preventivo y el control fronterizo y migratorio. "Garantizaremos una migración ordenada, segura y regular", afirmó el ministro.

El Duque de Ahumada que cuenta con la última tecnología, estancias diferencias para hombres, mujeres y niños en caso de rescate en alta mar y capacidad para dos helicópteros, tendrá su base en la Zona Franca de Cádiz y realizará funciones coordinadas y de vigilancia en operativos europeos durante 4 meses al menos tras ser erigido también con fondos europeos a través del Frontex, la agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas.

El ministro también destacó durante su discurso y previa visita por el interior del buque, el descenso de un 36% de la inmigración irregular por vía Marítima, descenso que achacó al "trabajo conjunto" y "políticas continuadas en el tiempo". Y es que otra de las funciones del "Duque de Ahumada" será la lucha contra las mafias y el crimen organizado, así como el control de la contaminación marina.