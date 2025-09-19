Lorenzana urge las pujas de eólica marina

La conselleira de Economía e Industria reclamó desde Japón al Gobierno de España la convocatoria de las subastas de eólica marina y el refuerzo de la red de transporte eléctrico, con el objetivo de que la energía producida en Galicia pueda llegar a hogares y empresas. María Jesús Lorenzana se reunió ayer en Tokio con responsables de Orix Corporation, una de las promotoras que ha presentado propuestas iniciales para el desarrollo de la offshore frente a las costas gallegas.

En su visita al país, también mantuvo un encuentro con representantes de Fujitsu Limited, compañía que colabora con Galicia en el despliegue de la computación cuántica. Además, la conselleira asistió a una recepción institucional en la Embajada de España en Japón en la que participaron empresas gallegas establecidas en el país como Adolfo Domínguez, Coren o Trison.