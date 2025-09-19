Ecoener conecta dos fotovoltaicas en República Dominicana y casi duplica su tamaño en solo un año

Durante la inauguración de sus primeras dos plantas fotovoltaicas en República Dominicana en noviembre de 2023, el presidente de Ecoener avanzó que los planes allí iban mucho más allá. El grupo energético gallego trabajaba ya por entonces en un desarrollo multitecnológico. Más solar, pero también baterías e, incluso, eólica. «República Dominicana tiene un sistema de retribución a la inversión claro, estable, concreto y muy fiable. Nos da seguridad y tranquilidad», alabó Luis de Valdivia, reivindicando el papel protagonista que la compañía que estaba desempeñando en la transición energética del país. Es su primer mercado en generación ya. Acumula 218 megavatios (MW) operativos tras la conexión de otras dos plantas fotovoltaicas.

Cumayasa 4, ubicada en la provincia de La Romana, ocupa una extensión de 70 hectáreas. Tiene 61,7 MW y músculo suficiente para producir 125 gigavatios hora (GWh) anuales. Payita 1 se sitúa en la provincia de María Trinidad Sánchez. Se extiende por 83 hectáreas. La potencia asciende a 60 MW y la generación alcanza los 127 GWh. Para ambas instalaciones se han firmado contratos de compraventa de energía (PPAs) con una duración de 15 años.

Ecoener ultima también el encendido de Payita 2, con 62 MW, la primera planta solar de República Dominicana respaldada por un sistema de almacenamiento de baterías. Cuando esté en funcionamiento, la cartera en el país sumará 280 MW. «Con esta inversión realizada en República Dominicana, donde ya hemos invertido hasta la fecha 230 millones de euros, casi hemos duplicado nuestro tamaño en un año y avanzamos significativamente en el cumplimiento de nuestros objetivos», valoró De Valdivia.

La compañía acumula 623 MW en marcha, acercándose a la meta de 1.000 MW para finales de año. Solo en República Dominicana tiene en desarrollo otros 214 MW.