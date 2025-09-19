CTAG despliega su vehículo autónomo en Madrid y avanza en el servicio para la UVigo

El Centro Tecnológico de la Automoción de Galicia (CTAG) da un nuevo paso en el desarrollo del Shuttle, su vehículo eléctrico y autónomo de última milla desarrollado a lo largo de los últimos cinco años. Además de estar ultimando los detalles para desplegar su servicio en la Universidad de Vigo, que estaba previsto para este mes, el centro comunicó ayer el inicio de una ruta creada junto a la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT) en la Casa de Campo de la capital.

Según informó el CTAG, su vehículo recorre desde el pasado 15 de septiembre y hasta el 24 de octubre un itinerario circular de 1,8 kilómetros de largo con seis paradas. Lo venden como «el primer proyecto piloto de autobús autónomo en la capital española», que será gratuito y que funcionará de lunes a viernes en horario de 12.00 a 17.00 horas.

Este hito refuerza la colaboración entre CTAG y EMT Madrid, que mantienen un convenio desde septiembre de 2022 para avanzar en la movilidad eléctrica, conectada y autónoma. Ya en 2024, la Shuttle había realizado un recorrido lineal en las inmediaciones de la plaza de Cibeles, y ahora se presenta en su primera ruta circular abierta al público.

Sobre el proyecto de la UVigo, desde el centro reconocen que «sigue en marcha», pero que de momento «no hay una fecha fijada para el inicio» del servicio.