Anfac alerta del fin de las ayudas para coches eléctricos en Galicia

La patronal de fabricantes de vehículos de automoción, Anfac, mostró ayer su preocupación por el agotamiento de los fondos de ayudas a la compra de vehículos eléctricos o híbridos enchufables del Plan Moves III en hasta nueve comunidades autónomas. Según los datos oficiales recogidos por la patronal, las regiones de Galicia, Andalucía, Aragón, Cantabria, Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid, Navarra, y País Vasco agotaron su participación en el Plan Moves III. Todas estas regiones, hasta la fecha, han supuesto el 85% de las ventas totales del mercado de turismos. Hay que recordar que el Gobierno activó el pasado mes de abril un volumen adicional de 400 millones de euros repartidos entre las diferentes regiones hasta alcanzar los 1.735 millones de euros.

Especialmente, preocupa en el sector la no disponibilidad de más fondos en comunidades como Madrid o Cataluña, las de más volumen del mercado, pueda paralizar las ventas de eléctricos de cara a final de año. «La no disposición de fondos en distintas comunidades autónomas supone un riesgo de estancamiento en el mercado que se puede ver reflejado en esta última parte del año. La respuesta clara de la demanda a los planes, observable en los datos del año, debería ser motivo suficiente para asignar nuevos recursos y acelerar su distribución mediante un nuevo sistema que permita ayudas directas a los consumidores», exigió el director general de Anfac, José López-Tafall.

Además, Tafall añadió que «el esfuerzo de las marcas de vehículos asociadas a Anfac se ha de ver acompañado por herramientas eficientes y con dotación suficiente para situarnos, al menos en la media europea y posicionarnos como un referente en electrificación».

Desde la patronal, valoran de forma positiva las matriculaciones del mercado electrificado en España, aunque solo lo hace en el sector de los turismos. Uno de cada cinco turismos vendidos hasta agosto eran eléctricos o híbridos enchufables. Los turismos eléctricos puros y de híbridos enchufables llevan registradas 138.256 ventas, con un incremento de doble dígito del 98% respecto al mismo periodo de 2024 y una cuota de mercado del 18% hasta agosto.