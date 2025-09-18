Qué es Verifactu: el software que tendrán que tendrán todos los negocios y que preocupa a los empresarios gallegos

En menos de cuatro meses, los autónomos y las pymes gallegas tendrán que adaptarse a la entrada en vigor del sistema Verifactu. Este nuevo sistema antifraude supondrá un cambio radical en la manera en la que los negocios emiten sus facturas.

A grandes rasgos, este sistema supondrá que todos los sistemas informáticos de facturación generen un registro digital inalterable. La clave de este registro es que se enviará automáticamente a Hacienda. Además, las facturas emitidas incluirán un código QR que enlaza con la sede electrónica de la Agencia Tributaria, permitiendo al receptor verificar si la factura ha sido comunicada.

Qué supondrá para las empresas y cuáles son las preocupaciones

Verifactu será un gran cambio para miles de negocios. La principal preocupación son las limitaciones estructurales que el sistema impone a quienes emiten facturas. Todos están obligados a integrarse en este sistema independientemente de su actividad.

Esta nueva normativa exige que todos los sistemas informáticos de facturación generen un registro digital inalterable de cada factura emitida. Este registro debe contener medidas de seguridad como una huella digital, el enlace al registro anterior y, si el software está certificado, la remisión automática de los datos a Hacienda. Además, cada factura deberá incluir un código QR que servirá al cliente para verificar la emisión.

Cuando el negocio cuente con un software homologado, tendrán dos opciones: el sistema 'Verifactu' o el 'No verifactu'. La primera alternativa enviará las facturas automáticamente a la Agencia Tributaria cuando se emitan. Por su parte, con la segunda se guardarán las facturas, pero no se envían. Eso sí, el autónomo deberá permitir que Hacienda acceda a estos datos cuando quiera.

Los que opten por la primera opción deben saber que una de las características más destacables del modelo Verifactu es que, una vez emitida una factura, no se podrá modificar ni eliminar. Si se comete algún error durante la creación de la factura, tendrás que emitir una factura rectificativa y una nueva factura correcta. Además, todo debe subirse en tiempo real a la Agencia Tributaria, lo cual requiere software certificado y conexión constante.

Calendario de implantación

Las empresas sujetas al Impuesto de Sociedades deberán implementarlo desde el 1 de enero de 2026, mientras que autónomos y otros profesionales tendrán como fecha límite el 1 de julio de 2026. Esta medida, que forma parte de la Ley Antifraude (Ley 11/2021), busca combatir la economía sumergida y garantizar la transparencia en la facturación.

Muchos autónomos posponen la adaptación hasta el final del plazo obligatorio. No sólo eso: aún desconocen cómo afectará la norma a su día a día, perciben más inconvenientes que ventajas y retrasan el gasto de un software certificado. Sin embargo, la cuenta atrás ya ha comenzado y dejarlo para el último momento implica riesgos importantes.

Multas y sanciones

No cumplir con estas nuevas obligaciones conlleva riesgos fiscales y legales considerables. Además de las sanciones económicas, la no emisión de facturas electrónicas válidas puede suponer la pérdida del derecho a deducir el IVA, posibles denuncias penales por fraude fiscal y hasta la paralización de la actividad profesional. También se corre el riesgo de quedar fuera del mercado, ya que muchos clientes y proveedores exigirán comprobantes digitales para sus propias declaraciones.