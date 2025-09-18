Rivera Reposada, la nueva cerveza de Hijos de Rivera

Hijos de Rivera presenta Rivera Reposada, una nueva cerveza que pone en valor el legado de la familia coruñesa que ha liderado el proyecto empresarial a lo largo de generaciones y materializa en una receta única el saber hacer cervecero atesorado durante casi 120 años.

Se trata de un nuevo lanzamiento que viene a completar la gama de cervezas de la compañía con un producto cocinado a fuego lento, en línea con la filosofía de la casa, con un largo proceso de elaboración, fermentación a su ritmo y maduración paciente antes de llegar a las manos del consumidor.

El resultado de esta combinación de tiempo, mimo, maltas Pilsen y lúpulo Sladek es Rivera Reposada, una cerveza llena de matices y con mucho carácter, pero fácil de beber y con una imagen cuidada hasta el último detalle en una botella exclusiva.

El presidente ejecutivo de Corporación Hijos de Rivera, Ignacio Rivera, subraya la importancia emocional de este lanzamiento, que "es un homenaje al legado Rivera, a la pasión cervecera que atesoramos en nuestra gran familia desde hace más de un siglo, a la tradición y al saber hacer que hemos custodiado generación tras generación".

"A las puertas de nuestro 120 aniversario, en 2026, Rivera Reposada es un homenaje para entender que un legado no solo se hereda, sino que se construye cada día, con ambición, con exigencia, con ganas de romper moldes y, sobre todo, con calidad y paciencia exquisitas”, concluye.