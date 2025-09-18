El premio Nobel de Economía, Daron Acemoglu, analizará en Vigo la influencia de la IA a nivel global
El economista turco, que recibió el prestigioso galardón de la Academia sueca compartido con Simon Johnson y James A. Robinson, cerrará el Vigo Global Summit organizado por Zona Franca
C. P.
La segunda edición del Vigo Global Summit, organizado por Zona Franca de Vigo, se celebrará los días 12 y 13 de noviembre en el Mar de Vigo.
Daron Acemoglu, actual premio Nobel de Economía junto a Simon Johnson y James A. Robinson, será el gran protagonista y encargado de cerrar el evento con un análisis de las nuevas formas de trabajo y liderazgo, especialmente con el impacto de la IA en la economía global.
“Es un referente en lo social y en lo político en todo el mundo”, aseguró el delegado de Zona Franca, David Regades, durante la presentación de estas jornadas.
