El premio Nobel de Economía, Daron Acemoglu, analizará en Vigo la influencia de la IA a nivel global

La segunda edición del Vigo Global Summit, organizado por Zona Franca de Vigo, se celebrará los días 12 y 13 de noviembre en el Mar de Vigo.

Daron Acemoglu, actual premio Nobel de Economía junto a Simon Johnson y James A. Robinson, será el gran protagonista y encargado de cerrar el evento con un análisis de las nuevas formas de trabajo y liderazgo, especialmente con el impacto de la IA en la economía global.

“Es un referente en lo social y en lo político en todo el mundo”, aseguró el delegado de Zona Franca, David Regades, durante la presentación de estas jornadas.